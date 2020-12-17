نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:59 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
Advertisements

أكد مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التونسي علي معلول تلقى عرضا أووربيا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي لم يتلقى عرضا من بيراميدز بشأن ضم اللاعب، مؤكدا على رغبة المسئولين بالمارد الأحمر في استمرار اللاعب مهما كان المقابل المادي لرحيله.

وأضاف، أن اللاعب بالفعل أبلغ مسئولي القلعة الحمراء بتلقيه عرضا من أحد الفرق التركية، لكنه يرغب في الاستمرار داخل جدران الأهلي خلال الفترة المقبلة، ولن يفكر في الرحيل سواء محليا أو أوروبيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة غدا في ثاني جولات الدوري الممتاز، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأهلي we السلام في السابعة والنصف مساء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الأهلي معلول علي معلول الفجر الأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ 40 دقيقة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ 11 دقائق

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الترجي التونسي يوجه صدمة قوية إلى الأهلي

نجم برشلونة يرفض عرض يوفنتوس

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

طاهر محمد طاهر يرفض الزمالك ويتمسك بالأهلي

أوباما يصدم الزمالك ويتمسك بالانتقال للدوري السعودي

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

10:33 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان