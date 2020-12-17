التعادل السلبي يحسم موقعة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي موقعة أستون فيلا مع ضيفه بيرنلي اليوم الخميس في المرحلة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





لم يتمكن الفريقان من هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.





بقي أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، فيما احتل بيرنلي المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد عشر نقاط.









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