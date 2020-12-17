محمد موسى يشكر عمرو موسى ووزير قطاع الأعمال لحضورهما حفل زفافه

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
تقدم الإعلامي محمد موسى بخالص الشكر والتقدير للدبلوماسي عمرو موسي الأمين العام السابق للجامعة العربية وعميد عائلة موسى، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لحضورهما حفل زفافه على الإعلامية أميرة عبيد.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كما أتقدم بالشكر للمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، واللواء سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت، والدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، والإعلامي وليد حسني رئيس قناة العاصمة والإعلامي الزميل الإعلامي الدكتور السيد الخطاري، والإعلامي الزميل محمد محفوظ والدكتورة نور الزيني رئيس قطاع الإتصال ببنك قناة السويس، والدكتور عماد الدين فهمي إستشاري التغذية العلاجية، والدكتور علاء العساسي إستشاري التنمية البشرية على حضورهم عقد القران.

تابع "موسى"، بشكر صديقي الفنان الكبير مصطفي كامل نقيب الموسيقيين السابق، والفنانة اللبنانية الجميلة جيهان قمري، والفنان والمنولوجست فيصل خورشيد الفنان طارق الشيخ.

أخبار تهمك

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعتين

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ أقل من ساعتين

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

منذ ساعة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ 36 دقيقة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

10:33 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان