"الأرصاد": حالة الطقس مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير هيئة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار الجوي ما بين ارتفاعات في درجات الحرارة، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، خلاف تواجد الرياح المحملة بالأتربة.





وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن نهاية الأسبوع شهدت استقرارًا في الأحوال الجوية، وظهور الشبورة نتيجة الاستقرار الجوي، ويستمر الاستقرار الجوي حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويستمر انخفاض درجات الحارة ليلًا.



