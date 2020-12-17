بوليفيا تعلن اكتشاف "هيكل معدني" غامض جديد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت حكومة بلدية سامايباتا التابعة لإدارة سانتا كروز في بوليفيا، العثور على "هيكل معدني متراص" غامض مماثل لتلك الموجودة في عدد من بلدان العالم.

 

وأكدت السلطات المحلية على "تويتر"، أنه "في جنوب ساميباتا، تم اكتشاف هيكل معدني بأربعة جوانب وارتفاع حوالي 3 أمتار، والذي أطلق عليه في العديد من وسائل الإعلام اسم (متراصة).

 

وأضافت: "توجد نقوش على كل جانب بلغات مختلفة، ويتم دراستها لتحديد الرسالة التي تحتوي عليها ومن قام بصنعها".

 

 

في وقت سابق، تم العثور على العديد من الهياكل المعدنية اللامعة في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا وبريطانيا، وتم اكتشاف حجر في إسبانيا، ولكنه كان عبارة عن نيزك سقط فعليا من السماء.

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