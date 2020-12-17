تحت شعار "معاً من أجل تمكين الفنون الأدائية" الهيئة الدولية للمسرح تختتم أعمال مؤتمرها العام









أنهت الهيئة الدولية للمسرح التابعة لمنظمة اليونسكو يوم أمس الأربعاء الدورة الاستثنائية لمؤتمرها العام والذي عقدته عن بُعد بحضور متميز تضمن المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح والسيد أرنستو أوتون رامريز. مساعد المدير العام للثقافة – اليونسكو، ومدراء مراكز الهيئة الدولية للمسرح ونخبة من الفنانين والخبراء المسرحيين من مختلف أنحاء العالم.













ويشكّل هذا الحدث ملتقىً هاماً لأعضاء الهيئة الدولية للمسرح ولجانها وشركائها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والضرر الكبير الذي لحق بقطاع الفنون الأدائية من جراء جائحة كوفيد-19، ولذلك كان هذا المؤتمر منصةً محورية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون وتحقيق التضامن.













وافتتح المؤتمر العام للهيئة الدولية للمسرح والذي استمر لمدة ستة أيام من 10 وحتى 15 ديسمبر 2020 بكلمة من السيد أرنستو أوتون رامريز. مساعد المدير العام للثقافة – اليونسكو تحدث فيها عن أهمية هذا الحدث والرسالة التي يحملها وهي ضرورة الحراك العاجل والتضامن من أجل تمكين الفنون الأدائية والفنانين وهو ما يجسّد روح الدعم والتقدير المتبادل لمجتمع الفنون الأدائية.













بينما شدد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح خلال كلمته الترحيبية على أهمية أخذ العبرة من هذه الجائحة والتضامن والتعاون في هذه الأوقات الصعبة والابتكار وتوحيد الجهود لإعادة بناء مستقبل أفضل يتم فيه الاعتراف بدور الثقافة والفنون الأدائية كقوة دافعة لتنمية ورفاه الفرد والمجتمع.













والجدير بالذكر أن هذه الدورة الاستثنائية من المؤتمر العام للهيئة الدولية للمسرح هي إحدى مبادرات الأمانة العامة للهيئة الدولية للمسرح التي تم دعمها من المجلس التنفيذي للهيئة وأعضاءها وشركائها واستمر المؤتمر الافتراضي الذي عقد عبر تطبيق زوم لمدة ستة أيام وشارك فيه حوالي 690 شخصاً من كافة أنحاء العالم يمثلون 96 مركزاً تابعاً للهيئة الدولية للمسرح و15 لجنة فرعية و20 مؤسسة من شركاء الهيئة، وركز المؤتمر في محاوره على قطاعاتٍ مختلفة من الفنون الأدائية بالإضافة إلى عرض 3 مشاريعٍ خاصة للهيئة، وبلغ عدد العروض التقديمية التي تخللت المؤتمر 103 عرضاً تم تقديم 80% منها على هيئة أفلام.



