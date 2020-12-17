"وعد شرف" من ستار سعد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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متفاءلاً بعام جديد يعيد البهجة والفرح لقلوب العالم أجمع، أطلق الفنان ستار سعد وتحت إدارة شركة Music Is My Life فيديو كليب لأغنية "وعد شرف".


ستار الذي سيستقبل العام الجديد مع محبيه وجمهوره في بغداد بحفلتين يحييهما ويغني أغنيته الجديدة، تمنّى أن تحمل السنة القادمة الكثير من الخير والأمل ليعوض الناس عما فاتهم في هذا العام.    

     
"وعد شرف" أغنية رومانسية بامتياز مليئة بالحب و التفاؤل وتعكس شخصيّة ستار الحقيقية، فهو يؤمن بالأمانة والتضحية في سبيل الحب الحقيقي. أمّا قصّة الكليب فبرهنت عن شخصيّة ستار المتواضعة والعفويّة إلى جانب المؤثرة على تيك توك "تاتيانا زغيب" التي قال عنها أنّها تشبه سعاد حسني. وأتى تمثيلهما حقيقي يعكس واقع الكثيرين في زمن كورونا والحجر.


 الأغنية من كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن  وتوزيع عمر صباغ. أمّا الكليب فصورّ في لبنان تحت عدسة المخرجة سهى شقير وتنفيذ جوني ياغي وهو من إنتاج شركة وتري. 

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