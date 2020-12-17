السبت.. أسامة كمال يعود لتقديم «90 دقيقة» على شاشة المحور













يعود الإعلامي أسامة كمال، إلى الشاشة يوم السبت المقبل، ويفتح ملف مستقبل الحكومة بعد انتهاء مدة مجلس النواب السابق، والاستعداد لانعقاد المجلس في تشكيله الجديد.













ومن المقرر أن يستضيف "كمال" في برنامجه "90 دقيقة" المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء السبت، الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، وأستاذ العلوم السياسية دكتور صفي الدين خربوش.













ويتساءل: هل يجب أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتهاء مدة البرلمان السابق وبدء مجلس النواب الجديد؟ وهل تمتد الثقة التى منحت لها من المجلس المنتهية مدته إلى المجلس الجديد؟ وهل الحكومة الجديدة أو المعدلة أو المستمرة بنفس تشكيلها يجب أن تتقدم إلى البرلمان الجديد ببرنامجها؟













تجدر الإشارة إلى تظلم الإعلامي أسامة كمال، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قرار وقفه عن تقديم برنامجه على قناة «المحور» لمدة أسبوعين، بناء على شكوى مقدمة ضده من الشركة المصرية للاتصالات.













وقال «كمال» في تظلمه، الذي نشر نسخه منه على «فيسبوك»: «فوجئت اليوم من وسائل الإعلام أنه قد صدر قرار من قبل مجلسكم بوقفي عن تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أسبوعين وتغريم القناة مبلغ مائة ألف جنيه وذلك بسبب شكوى تقدمت بها الشركة المصرية للإتصالات في حقي مدعية أنني قد تقدمت ببلاغ لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مما ألحق الضرر بالمصلحة العامة على خلاف الحقيقة ودون مستندات، وهو أيضا على خلاف الحقيقة حيث نقلت عن أكثر الصحف الأمريكية رزانة وأكثر من عشرة مواقع متخصصة».



