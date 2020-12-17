حملة مكبرة لضبط أعمال البناء المخالف بحي عين شمس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس وقيادات الحي والقيادات الأمنية وشرطة المرافق، حملة مكبرة لضبط أعمال البناء المخالف، حيث تم رصد العديد المخالفات بالرغم من صدور قانون التصالح. 

وأكد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، أنه تم شن حملات أسفرت عن ضبط عدد من مخالفات البناء؛ وتم ضبط المعدات المستخدمة وتم إزالة في المهد لتلك المخالفات وضبط المخالفين؛ وتقديمهم للجهات القضائية المعنية.

وشدد اللواء ماهر رئيس حي عين شمس، على عدم ارتكاب أي مخالفة للبناء او الشروع بأي أعمال، مؤكدا على الحرص بعدم القيام بأي مخالفات حتى لا يؤثر على إتمام التصالح على العقارات المتقدم عليها مما يؤدي لإلغاء التصالح للعقار لوجوب مخالفات مستحدثة وفقاً للقانون.

وقال إن الحي وجميع الأجهزة تتابع وتواجه مخترقي القانون حرصاً على حق المواطنين الملتزمين في إتمام التصالح على وحداتهم الخاضعة للقانون.

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