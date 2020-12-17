مؤشرات البورصة الأمريكية تحافظ على المستويات القياسية بالختام

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
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حافظت مؤشرات البورصة الأمريكية على المستويات القياسية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع آمال التحفيز.


وارتفعت أسهم قطاعي العقارات والصناعة بنحو 1 بالمائة لكل منهما لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

واقترب قادة الكونجرس للتوصل لاتفاق على حزمة تحفيز بقيمة 900 دولار تشمل مدفوعات مباشرة للأفراد.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالأمس تثبيت معدل الفائدة ومواصلة شراء السندات لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين لأعلى مستوى في حوالي 4 أشهر.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة، أو ما يعادل 148 نقطة إلى مستوى 30303.3 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 3722.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 12764.7 نقطة.

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