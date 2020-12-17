إسعاف الدقهلية تسجل خامس ضحية بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمرفق إسعاف محافظة الدقهلية، عن وفاة المسعف "طاهر محمد طاهر يوسف"، والذي كان يعمل بإسعاف أجا علي أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بصحة الدقهلية عن وفاة خامس مسعف بالدقهلية، مؤكدة أن الجنازة ستشيع بعد صلاة الجمعة من قرية البساتين بأجا.

وأكد مصدر طبي بالدقهلية، أن المسعف دخل عزل مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، المستجد، وتدهورت حالته إلي أن توفي مساء اليوم.

يذكر أن إسعاف الدقهلية، فقد 4 ضحايا منذ جائحة كورونا وخلال مقاومة فيروس كوفيد 19، وهم 3 سائقين ومسعف واحد وهم: أحمد مجدى السائق، بإسعاف ميت غمر، ووليد عبد الباسط، 35 سنة، السائق من العاملين بإسعاف ميت غمر، والسائق مصطفي إبراهيم رجب درويش، 52 سنة، بقرية "أوليلة" بمركز ميت غمر، والمسعف حازم محمد العيسوي، بإسعاف ميت سلسيل من قرية " الاتحاد" بمركز ميت سلسيل واليوم سجل الضحية الخامسة.

أخبار تهمك

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعة و 18 دقيقة

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

10:33 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان