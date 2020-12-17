إسعاف الدقهلية تسجل خامس ضحية بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمرفق إسعاف محافظة الدقهلية، عن وفاة المسعف "طاهر محمد طاهر يوسف"، والذي كان يعمل بإسعاف أجا علي أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ومن جانبها، نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بصحة الدقهلية عن وفاة خامس مسعف بالدقهلية، مؤكدة أن الجنازة ستشيع بعد صلاة الجمعة من قرية البساتين بأجا.



وأكد مصدر طبي بالدقهلية، أن المسعف دخل عزل مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، المستجد، وتدهورت حالته إلي أن توفي مساء اليوم.



يذكر أن إسعاف الدقهلية، فقد 4 ضحايا منذ جائحة كورونا وخلال مقاومة فيروس كوفيد 19، وهم 3 سائقين ومسعف واحد وهم: أحمد مجدى السائق، بإسعاف ميت غمر، ووليد عبد الباسط، 35 سنة، السائق من العاملين بإسعاف ميت غمر، والسائق مصطفي إبراهيم رجب درويش، 52 سنة، بقرية "أوليلة" بمركز ميت غمر، والمسعف حازم محمد العيسوي، بإسعاف ميت سلسيل من قرية " الاتحاد" بمركز ميت سلسيل واليوم سجل الضحية الخامسة.

