بيراميدز يواجه الاتحاد الليبي باستاد الإسكندرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أخطر نادي بيراميدز، بتحديد نادي الاتحاد الليبي في ذهاب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الإسكندرية.

أوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تلقى إخطارا من الكاف يؤكد فيه إقامة لقاء الذهاب في الإسكندرية يوم ٢٢ ديسمبر الجاري بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

شدد على أن المباراة باستاد الإسكندرية في الخامسة مساء، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي ٥ أو ٦ يناير المقبل.

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