أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
وضع  البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامج بدني نفذه الثلاثي  يوسف أوباما وعمر السعيد وإسلام جابر لاعبو الفريق وذلك بعد عدم مشاركتهم في مواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز.

وأشرف علي تنفيذ البرنامج البدني للثلاثي جوزيه بيدرو مدرب الاحمال.

ومنح باتشيكو لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل استعدادا للمباريات المقبلة.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في استاد الدفاع الجوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز باتشيكو الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ أقل من ساعتين

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة في الكأس

كواليس تدريبات الزمالك تحت قيادة "باتشيكو"

تدريبات الزمالك.. تقسيمة مصغرة للاعبين تحت إشراف باتشيكو

أول قرار من باتشيكو في الزمالك بعد الفوز على المقاولون

باتشيكو يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

باتشيكو يستقر على مشاركة «الساحر» في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

10:33 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان