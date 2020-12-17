لم تحدث منذ 36 عاما.. الساحل الشمالي يشهد الموسم الحالي أمطار غير مسبوقة (فيديو)

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قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن كمية الأمطار التي سقطت بالساحل الشمالي هذا العام لم تحدث منذ 36 عام.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن متوسط الأمطار في مرسى مطروح كانت تتراوح حول 140 ملم ولكن في الموسم الحالي بلغت 200 ملم.



وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مرسى مطروح حتى نهاية الموسم في شهر مارس أو أوائل شهر أبريل.



وكشف المهندس محمود الأمير، أن مساحة الشعير في الموسم الشتوي تتجاوز 200 ألف فدان ومن المتوقع خلال الموسم الحالي أن تتخطى الـ 300 ألف فدان، والتي يتم استخدامها في علف الحيوانات.



وأشار إلى أن عدد رؤوس الماشية تراجعت بعد حدوث فترات جفاف في السنوات الماضية مما أدت إلى تقليل عدد رؤوس الماشية والتي كانت تقدر بنحو مليون رأس ماشية منذ 25 عاما.







