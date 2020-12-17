مصطفى ثابت: الإمارات تنشر الإسلام الوسطي وتسعى لتجديد الخطاب الديني (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:00 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن أول فرع لجامعة الأزهر الشريف كان في دولة الإمارات لتأكيد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف مصطفى ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإمارات تنشر الإسلام الوسطي لذلك دائما ما تحارب الأفكار المتطرفة وتسعى باستمرار لوأد الجماعات الإرهابية وقامت بإنشاء مركز لتسامح الأديان.

تابع رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، نرى دائما مدى حفاوة وترحيب الإمارات بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتسعى دائما إلى تجديد الخطاب الديني ونبذ العنف ومحاربة الأفكار الشاذة.


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