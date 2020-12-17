صلاح عبد الله يطرد "جن" من منزل سيدة فقيرة .. وأشرف مصيلحى يقرأ الترانيم لدعم الروح الشريرة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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مفاجآت جديدة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل "جمال الحريم" والذي يحظى بأعلى نسبة مشاهدة على قناة dmc و mbc4 ، حيث ذهبت "نور" تجسدها اللبنانية نور، لتصالح "حنان" تجسدها وجه القمر دينا فؤاد وقامت "حنان" بفتح باب منزلها لاستقبالها قبل أن تصل من الأساس، واستمرت "حنان" في معاتبتها  قائلة إن الشيخ رضا هو الوحيد الذي كان يحاول مساعدتها بصدق، لكن نور أوضحت لها أن كل ما قامت به كان لحمايتها من هذا النصاب، وأكدت لها "حنان" أنها أصبحت بحال أفضل، وهذا بخلاف الحقيقة وهي تدهور وضع "حنان" بعد أن رأت وتحدثت مع الجن العاشق.



وخلال الحلقة حضرت نور لمجموعة من الحلقات ببرنامجها مع وزير الثقافة لإنقاذ بيت الفن  وخلال عملها مع "يوسف" خالد سليم قام بمصالحتها وأحضر لها شيكولاتة بعد أن خطفته طليقته من العشاء المخطط مع نور لتحكى له كيف أن زوجة أبيه تريد أن تنجب لتشاركها هي واولادها فى ميراثه، وازدادت الهلاوس مع نور حتى انها أصبحت تسمع والدتها وكأنها تتكلم وصوت بكاء فريد، ولكنها عندما دخلت عليهما وجدتهما نائمين كما رأت صبى صغير يتحرك بالمنزل فى اتجاه غرفتها وعندما ذهبت ورائه لم تجد شئ وأصبحت تسمع صوت بكاء الطفل بصوت أعلى إلى أن فتحت باب شرفتها وجدت طائر أبيض وقع صريعا.


وقامت نور بالفعل بالتسجيل مع وزير الثقافة الحلقات التى كانت تحضر لها وأكد وزير الثقافة أنه سيدعم بقوة هذا البيت ضد الهدم ليظل منارة لتعليم الشباب الفنون وتاريخ وتراث بلادهم كما وجه "الموصيري" إلى اللجنة التى يجب أن يسلم أوراق البيت لها ليكتسب صفة الأثرية، وأخذ الموصيرى نور ليقوم بجولة فى البيت وفاجأة رأت نور خيال رجل يرتدي ملابس سوداء فى المرأة وتفاجأة بشدة وأسرعت فى الرحيل.


واستمع "الشيخ حسن" صلاح عبدالله لشكوى زوجة القتيل اسماعيل الذي توفي بعد قراءة قوى الشر بقيادة أشرف مصيلحي بعض الترانيم لدعم الروح الشريرة، وتضمنت الشكوى رؤية خيالات لرجال ونساء يتحركون فى المنزل حتى أن طفل اسماعيل البالغ من العمر 9 سنوات رأي أحدهم وبالفعل استجاب "الشيخ حسن" وذهب لمنزل السيدة لإنقاذه من قوى الشر وبالفعل استطاع التغلب عليهم وأصبح البيت نظيف ونصح السيدة بالتحصن بالصلاة والذكر.


مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

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