وزير الاتصالات يكشف سبب اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية (فيديو)

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تسلمت اليوم رئاسة مجلس وزارة الاتصالات العرب بالجامعة العربية.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021.



وأوضح أن اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية جاء وفقًا لتأسيسها وفقًا للنظم التكنولوجية الحديثة.





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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة العالم العربي الرقمي لعام 2021، موضحا أن الاختيار بناءا على ما تتسم به العاصمة الإدارية الجديدة من استخدام أمثل لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إدارة كل مرافقها.



وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten " المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن الاختيار جاء بناءا على ترشيح خلال جلسة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا العرب، وحظى بترحيب من كل الوزراء العرب الحاضرين للجلسة.



وأضاف ان العاصمة تضم مشروعات معلوماتية رائدة تأتي في مقدمتها مدينة المعرفة والتي تضم أول جامعة معلوماتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

