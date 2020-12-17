مصطفى ثابت: أزمة كورونا سبب خسارة ترامب للانتخابات الرئيسية (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:58 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن جائحة فيروس كورونا المستجد كان سببا رئيسيا في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولولا أزمة كورونا لنجح في الانتخابات الرئاسية باكتساح.

وأضاف مصطفى ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التنسيق بين الإمارات ومصر أتى بثماره، وغير وجه منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبح هناك تطابق في الرؤية المصرية والإماراتية والسعودية، اتجاه عدد من القضايا والملفات العربية المختلفة في الشرق الأوسط.


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