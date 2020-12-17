عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الدولي االبولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست والتي أقيمت اليوم الخميس.


وتمكن محمد صلاح من إحتلال المركز السادس بقائمة اللاعبين المرشحين للحصول على الجائزة بعد حصوله على 25 نقطة فيما تواجد زميله في الفريق ساديو ماني في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.


وجاء ترتيب المرشحين لجائزة "ذا بيست" على النحو التالي:

1 – ليفاندوفسكي (52 نقطة).

2 – كريستيانو رونالدو (38)

3 – ليونيل ميسي (35)

4 – ساديو ماني (29)

5 – كيفين دي بروين (26)

6 – محمد صلاح (25)

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محمد صلاح الافضل في العالم 2020

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