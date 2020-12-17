إبراهيم عيسى: اللايك غير حياتنا .. والموبايل "جاسوس" فى جيوبنا و"لص" فى عقولنا









قال الإعلامى والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن فى جيبونا "جاسوس"، أو "لص فى عقلك"، فأى زوجة تتحدث مع زوجها تطلب منه أى غرض فى المنزل، ثم تفتح هاتفها أو صفحتها على فيس بوك، فتجد إعلانا لنفس المنتج الذى طلبته من زوجها، فهذا هو العصر الذى دخلنا فيه وغرقنا فيه، فهو عصر الديكتاتورية الرقمية، والذى كشفته الكورونا، فنحن مضحوك علينا.









وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، فالمشهد أصبح يسيطر عليه فيس بوك وانستجرام وجوجل، فهم جميعا "الأخ الأكبر"، يتحكمون فينا وفى كل تفاصيل حياتنا، وهو مشهد شبيه لما جسده جورج أوريل فى روايته 1984.









وتابع عيسى، نحن أمام مشهد فى العلم، من منشقين من هذه المواقع، يقولون الحقيقة، فنحن بالنسبة لهم "زبون" ، فهناك فيلم "المعضلة الاجتماعية"، يحكى من خلال المنشقين على مواقع التواصل الاجتماعى، فـ "اللايك غير حياتنا"



