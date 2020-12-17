إبراهيم عيسى: الإخوان أول من استخداموا اللجان الإلكترونية بمساعدة أجهزة خارجية

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قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن الإخوان أول من استخداموا اللجان الإلكترونية، لأنهم "فاتحين على أجهزة أمنية" خارج مصر، ثم بدأت الحكومات ترد على اللجان باللجان.



وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن نفس المنهج فى عمل اللجان انتهجه بعض الشخصيات العامة والمؤسسات وأندية، ثم أصبح هناك شركات متخصصة، تحت مسمى "علاقات عامة"، وتقوم لجان إلكترونية، فنحن "يُضحك علينا"، لأن العقل تسطح، بسبب كمية الإدمان الرهيب للموبايل.



وأردف عيسى، أصبحنا "منعزلين"، فالأسرة تجلس فى مكان واحد، ولكنهم "محتبسين ذاتيا"، وأصبحنا "بنكسل نكلم صحابتنا"، فإذا كنت متعصبا كرويا 10 %، السوشيال ميديا تجعلك متعصب 100 %، وأصبح لدى كل منا "قوقعة" ولا نرى إلا من خلال هذه القوقعة.



وأكد، أوروبا حاليا تشن حربا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سيطرتها والاحتكار للتكنولوجيا، "فيس بوك" نشر اليوم يعترض أن "آبل" منحت مستخدميها الحق فى منع الإعلانات.