مقاول ترميم سدود: البئر الروماني يتخطى ألف متر ويكفي قبيلة (فيديو)

قال نوح عمر رافح مقاول ترميم سدود في النجيلة بمحافظة مرسى مطروح إن الآبار في النجيلة كانت تعاني من الردم قبل أن تتحول لمصدر رئيسي للمياه في النجيلة.





وأضاف رافح، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن البئر الروماني يختلف عن الآبار العادية حيث يتم العمل على حفر الآبار الرومانية ويمكن أن يتعدى البئر ألف متر.



