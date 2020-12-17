مقاول ترميم سدود: البئر الروماني يتخطى ألف متر ويكفي قبيلة (فيديو)
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:44 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال نوح عمر رافح مقاول ترميم سدود في النجيلة بمحافظة مرسى مطروح إن الآبار في النجيلة كانت تعاني من الردم قبل أن تتحول لمصدر رئيسي للمياه في النجيلة.
وأضاف رافح، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن البئر الروماني يختلف عن الآبار العادية حيث يتم العمل على حفر الآبار الرومانية ويمكن أن يتعدى البئر ألف متر.
وتابع أن الآبار الرومانية تكون دائما في مخرات السيول للاستفادة من مياه السيول والأمطار وأن البئر الواحد يكفي قبيلة والعمل جار على حفر 4 آبار حاليا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا