إبراهيم عيسى: اللايك غير حياتنا.. والموبايل "جاسوس" في جيوبنا

قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن في جيبونا "جاسوس"، أو "لص في عقلك"، فأي زوجة تتحدث مع زوجها تطلب منه أي غرض في المنزل، ثم تفتح هاتفها أو صفحتها على فيس بوك، فتجد إعلانا لنفس المنتج الذي طلبته من زوجها، فهذا هو العصر الذي دخلنا فيه وغرقنا فيه، فهو عصر الديكتاتورية الرقمية، والذي كشفته الكورونا، فنحن مضحوك علينا.





وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، فالمشهد أصبح يسيطر عليه فيس بوك وانستجرام وجوجل، فهم جميعا "الأخ الأكبر"، يتحكمون فينا وفي كل تفاصيل حياتنا، وهو مشهد شبيه لما جسده جورج أوريل فى روايته 1984.



