إبراهيم عيسى: اللايك غير حياتنا.. والموبايل "جاسوس" في جيوبنا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن في جيبونا "جاسوس"، أو "لص في عقلك"، فأي زوجة تتحدث مع زوجها تطلب منه أي غرض في المنزل، ثم تفتح هاتفها أو صفحتها على فيس بوك، فتجد إعلانا لنفس المنتج الذي طلبته من زوجها، فهذا هو العصر الذي دخلنا فيه وغرقنا فيه، فهو عصر الديكتاتورية الرقمية، والذي كشفته الكورونا، فنحن مضحوك علينا.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، فالمشهد أصبح يسيطر عليه فيس بوك وانستجرام وجوجل، فهم جميعا "الأخ الأكبر"، يتحكمون فينا وفي كل تفاصيل حياتنا، وهو مشهد شبيه لما جسده جورج أوريل فى روايته 1984.

وتابع عيسى، نحن أمام مشهد فى العلم، من منشقين من هذه المواقع، يقولون الحقيقة، فنحن بالنسبة لهم "زبون"، فهناك فيلم "المعضلة الاجتماعية"، يحكي من خلال المنشقين على مواقع التواصل الاجتماعي، فـ "اللايك غير حياتنا".

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