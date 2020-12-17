تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا، بإنهاء معاناة مريضة تعاني من فشل كلوي مزمن وتعاني من ضيق بالاوردة المركزية بالرقبة والصدر حيث تمكن الفريق الطبي من عمل قسطرة تشخيصيه وعمل توسيع للاوردة المركزية باستخدام البالونات عالية الضغط وتركيب قسطرة غسيل مستديمة وذلك طبقا لاحدث التوصيات الطبية العالمية باستخدام الدوبلكس والقسطرة التداخلية.

وإطمأن وكيل الصحة على ان المريضة بحالة مستقرة وجيده، كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي متعدد التخصصات المكون من فريق جراحة الاوعية الدموية الدكتور هاني حسني - دكتوراة جراحة الأوعية الدموية الدكتور احمد خليل - زمالة جراحة الأوعية الدموية، وفريق امراض الكلى الدكتور احمد النقيب - اخصائي امراض الكلى.

و فريق التصوير الطبي الباز محمد الباز - فني التصوير الطبي. 

والاطقم التمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي
تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي
تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي
تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي
تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي
تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي
تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي
تفاصيل نجاح فريق طبي في مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا ، بإنهاء معاناة مريضة فشل كلوي

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