مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:23 م
بيراميدز والزمالك
بيراميدز والزمالك
علي نبوي
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تسبب جهاد جريشة في أزمة بمباراة بيراميدز والزمالك التي أقيمت مساء اليوم على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

وكان جهاد جريشة هو حكم الفيديو في مباراة الزمالك وبيراميدز، وقرر إلغاء هدف لصالح البوركيني إيريك تراوري، تسبب في خسارة بيراميدز نقطتين في هذه المباراة. 

الأزمة بدأت عند نهاية المباراة، وحديث مسئولي بيراميدز مع جهاد جريشة عن هذه الكرة، وطالبوه بمشاهدتها مرة أخرى، وأنه ظلم بيراميدز في هذه المباراة بإلغاء هدف صحيح بشهادة كل النقاد وخبراء التحكيم.

المثير في الأمر أن جهاد جريشة كان رده قاسيا، حيث قال لمسئولي بيراميدز: "انا اعمل اللي انا عاوزه، دي حاجة ترجعلي واحكم باللي انا عاوزه، ولو مش عاجبكم روحوا هاتوا حكام أجانب".

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