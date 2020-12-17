بي إن سبورتس تحصل على حقوق الدوري الإنجليزي حتى عام 2025

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن تجديد الشراكة مع مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي حتى عام 2025.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشبكة القطرية ستكون قادرة على بث جميع المباريات التي تبلغ 380 مباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن العقد السابق بين الطرفين كان ينتهي في عام 2022. وعقب تجديد العقد، تستمر الشراكة التي بدأت في عام 2013 لسنوات عديدة مقبلة.

وعلق ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي على تجديد العقد مع بي إن سبورتس قائلاً:"يسعدنا الاتفاق على صفقة مهمة مع بي إن سبورتس التي تعتبر شريكًا طويل الأمد وقيِّمًا، لديهم سجل حافل في تقديم محتوى الدوري الممتاز عالي الجودة عبر جميع منصاتها".

  

أخبار تهمك

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ 34 دقيقة

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 3 ساعات

الفيفا يعلن التشكيلة المثالية 2020

منذ ساعة و نصف

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ثلث ساعة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان