شكاوى من سوء حالة "سلم عثمان" بالخصوص.. ومحمد موسى يناشد محافظ القليوبية بالتدخل (فيديو)

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عرض الإعلامي محمد موسى، صورا لـ"سلم عثمان" بمنطقة الخصوص على الطريق الدائري، والذي ينتشر حوله القمامة بشكل كبير.



وخاطب محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، محافظ القليوبية بسرعة التدخل لإنهاء معاناة أهالي المنطقة، والذي تكثر به الدرجات المكسورة بالإضافة لانتشار القمامة بشكل كبير حوله.



وقال الأهالي إن انتشار القمامة بهذه الكميات حول "سلم عثمان" مع وجود كسر في درجات السلم يمثل عائقا أمام المواطنين، وتحديدا كبار السن والأطفال، خوفا من سقوطهم أو تعثرهم في المخلفات المنتشرة حوله.



