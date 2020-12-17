شكاوى من سوء حالة "سلم عثمان" بالخصوص.. ومحمد موسى يناشد محافظ القليوبية بالتدخل (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

عرض الإعلامي محمد موسى، صورا لـ"سلم عثمان" بمنطقة الخصوص على الطريق الدائري، والذي ينتشر حوله القمامة بشكل كبير.

وخاطب محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، محافظ القليوبية بسرعة التدخل لإنهاء معاناة أهالي المنطقة، والذي تكثر به الدرجات المكسورة بالإضافة لانتشار القمامة بشكل كبير حوله.

وقال الأهالي إن انتشار القمامة بهذه الكميات حول "سلم عثمان" مع وجود كسر في درجات السلم يمثل عائقا أمام المواطنين، وتحديدا كبار السن والأطفال، خوفا من سقوطهم أو تعثرهم في المخلفات المنتشرة حوله.

أخبار تهمك

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ ثلث ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ أقل من ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

10:33 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان