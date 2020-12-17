أسعار الذهب تحقق أعلى تسوية بـ6 أسابيع بنهاية التعاملات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب عالمياً أعلى تسوية في 6 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع هبوط العملة الأمريكية.


وتراجع الدولار بشكل قوي خلال التعاملات بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي أكد على استمرار نهجه التيسيري حتى يتعافي الاقتصاد الأمريكي.

في حين رفع الاحتياطي الفيدرالي تقديراته لأداء الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل لنمو 4.2 بالمائة.

فيما لا تزال آمال صفقة التحفيز المالي من قبل الكونجرس الأمريكي تعطى دعماً قوياً لأسعار الذهب.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سهم العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.7 بالمائة إلى 31.30 دولار، ليصل إلى 1890.40 دولار للأوقية، هو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 نوفمبر.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.1 بالمائة مسجلا 1884.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.8 بالمائة إلى 89.74.

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