كبار قادة ومريدو العشيرة المحمدية يبايعون أشرف وهبي شيخًا للعشيرة خوفا من التدخل الأجنبي في الطريقة و حفاظ علي الامن القومي

كبار قادة العشيرة المحمدية يطالبون المجلس الأعلى للطرق الصوفية اعتماد أشرف وهبي شيخًا للعشيرة للحماية الطريقة من أي تدخل خارجي سواء من التنظيمات الارهابية أو الجهات الاجنبية أو التيار الشيعي و وقع إختيارهم علي العميد أشرف وهبي لانه يدرك أبعاد القومي للبلد علي عكس الطفل الذي يرشحه البعض لخلافة الشيخ نور.





و الجدير بالذكر أن عدد الطرق الصوفية في مصر يصل إلي أكثر من ٨٠ طريقة و يصل عدد المريدين إلي 15مليون مريد .أغلب الطرق بعيدة عن السياسة و لكن هناك من يحاول تسيس هذه الطرق و عملها ممر مثل تيار الاخوان الارهابي و مثل التيار الشيعي و قد التفت إدارة المخابرات الامريكية للشرق الاوسط لهذا الملف منذ حوالي ١٥ عام و راينا فرنسيس ريتشارد دوني السفير الامريكي يتردد علي مولد السيد البدوي و في صحبته عدد من مشايخ الطرق

أصدر كبار قادة ومريدو الطريقة والعشيرة المحمدية الشاذلية بيانًا للتأكيد على مبايعة العميد أشرف وهبي شيخا للطريقة شقيق شيخ الطريقة الأسبق محمد زكي إبراهيم خلفًا للشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم الذي وافته المنية الشهر الماضي إثر حادث أليم عن 23عمر عام، وذلك وفقًا للقانون رقم 118 لسنة 1976 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.





وتنص المادة رقم 30 لقانون تنظيم الطرق الصوفية على أن تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ الطريقة الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي:





‏ (أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلاً له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.. إلخ.

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.

(ج) ذوي قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.

‏(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.

وقال الشيخ الدكتور صلاح حامد ، عضو الطريقة والعشيرة المحمدية، إنه تم مبايعة فضيلة الشيخ أشرف وهبي في مسجد العشيرة المحمدية من كل الحضور من فروع العشيرة المحمدية مباشرة قبل دفن سماحة الشيخ نور، رحمه الله.

وطالب حامد المجلس الأعلى للصوفية بإقرار البيعة التي تمت للعميد أشرف وهبي، وفقًا للقانو، مؤكدًا أنه لن يغير بيعته لأن ذلك لا يجوز شرعًا، بيعة على بيعة أخرى.