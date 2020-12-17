عبدالله المغازي: لن نسمح لجماعة الإخوان الإرهابية بالمشاركة في الحياة السياسية (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك أيدلوجية ثابتة في معاملة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما حدث مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان نتيجة تساهل واستراخ في التعامل مع هذا الجماعات الإرهابية.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: كان يجب منع هذه الجماعات المتطرفة من ممارسات أي شكل من أشكال الحياة السياسية"، موجها الشكر إلى دولة الإمارات والسعودية والكويت وعمان على دعمهم لثورة 30 يونيو للتخلص من هذه الجماعة التي لا تريد للمنطقة إلا الخراب والدمار. 

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عبد الله المغازي بوابة الفجر الفجر

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