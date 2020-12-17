عبدالله المغازي: لن نسمح لجماعة الإخوان الإرهابية بالمشاركة في الحياة السياسية (فيديو)

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك أيدلوجية ثابتة في معاملة جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما حدث مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان نتيجة تساهل واستراخ في التعامل مع هذا الجماعات الإرهابية.



