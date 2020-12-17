أستاذ قانون دستوري: لولا اتحاد مصر والإمارات والسعودية لانفرط العقد العربي (فيديو)

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء السابق، إن مصر والإمارات والسعودية هم رمانه الميزان في المنطقة، ولولا اتحادهم لنفرط العقد العربي.





وأضاف المغازي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مهمة للغاية وفي منتهى الخطورة وتتعلق بخريطة جديدة سوف ترسم واتخاذ قرارات ستتضح خلال الأيام القادمة.



