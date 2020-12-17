إسلام أمين: الصدقة تطهر النفس وتحقق التكافل الاجتماعي (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال إسلام أمين، الداعية الاسلامي، إن الصدقة لها أجر عظيم، وثواب كبير، وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ".

وأضاف "أمين"، خلال لقائه ببرنامج "أما بعد"، المذاع على قناة "المحور"، أن هناك من المواطنين يتصدقون لنيل الأجر والثواب من الله، مشيرا إلى أن الصدقة طاعة عظيمة وقربة جليلة، وحتى تؤتي ثمارها ينبغي أن يتحقق فيها الإخلاص والاتباع كشروط لقبول أي عمل.

تابع: "هناك من قام بالتصدق ونال الأجر من الله عز وجل على أولاده ورزقه، لافتا إلى أن مضاعفة الثواب والأجر أضعافا مضاعفة لمن أنفق وتصدق في سبيل الله من كسبه الحلال الطيب"، حيث يأتي المتصدق يوم القيامة ليجد حسناته أمثال الجبال نتيجة عمله الطيب.

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