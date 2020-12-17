مصطفى ثابت: الإماراتيون لا يشعرون بالغربة في مصر.. والعكس صحيح

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:16 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن الدعم الإماراتي لمصر مستمر منذ عقود طويلة، من قبل حرب 1973، حينما أوصى الشيخ زايد أبناءه وأحفاده بالاهتمام بمصر.

وأضاف مصطفى ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أثار وثمار العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة منذ زمن بعيد تظهر في مدينة الشيخ زايد بأكتوبر على سبيل المثال، أو من خلال المستشفيات المتعددة، بالإضافة لبحيرة زايد في توشكى على مساحة 50 كيلومتر، وأيضا المدن التي تم إنشائها في السويس والقناة لمعالجة آثار حرب 1967 في مصر.

وتابع: أن الزيارات المتبادلة بين البلدين والتي بلغ عددها 23 زيارة منذ عام 2014، يؤكد عمق وأثر العلاقات المصرية الإماراتية، كما تشعر أن الإماراتيين لا يشعرون بالغربة في مصر، والعكس صحيح، فالمصريون لا يشعرون بالغربة في الإمارات.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى ثابت مصر الفجر الامارات اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ ساعة الا ربع

الفيفا يعلن التشكيلة المثالية 2020

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان