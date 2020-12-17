مصطفى ثابت: الإماراتيون لا يشعرون بالغربة في مصر.. والعكس صحيح

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن الدعم الإماراتي لمصر مستمر منذ عقود طويلة، من قبل حرب 1973، حينما أوصى الشيخ زايد أبناءه وأحفاده بالاهتمام بمصر.وأضاف مصطفى ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أثار وثمار العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة منذ زمن بعيد تظهر في مدينة الشيخ زايد بأكتوبر على سبيل المثال، أو من خلال المستشفيات المتعددة، بالإضافة لبحيرة زايد في توشكى على مساحة 50 كيلومتر، وأيضا المدن التي تم إنشائها في السويس والقناة لمعالجة آثار حرب 1967 في مصر.وتابع: أن الزيارات المتبادلة بين البلدين والتي بلغ عددها 23 زيارة منذ عام 2014، يؤكد عمق وأثر العلاقات المصرية الإماراتية، كما تشعر أن الإماراتيين لا يشعرون بالغربة في مصر، والعكس صحيح، فالمصريون لا يشعرون بالغربة في الإمارات.