الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تنفيذ الإجراءات الإحترازية والرش والتعقيم، ضد خطر فيروس كورونا المستجد، وأكد رئيس القطاع، أن عمليات الرش والتعقيم تتم بصفة دورية .


وأوضح المخرج خالد جلال، أن اليوم الثلاثاء، تم رش وتعقيم مبنى القطاع بالكامل ومركز الهناجر للفنون، مشيرا إلى أن القطاع يلتزم بالنسبة المسموح بها من القوة الإستيعابية لدور العرض، ووجود بوابات للتعقيم، وعدم السماح بدخول العاملين والزوار إلا بإرتداء الكمامة .
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا
الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا

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