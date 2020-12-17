الإنتاج الثقافى يواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا





يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تنفيذ الإجراءات الإحترازية والرش والتعقيم، ضد خطر فيروس كورونا المستجد، وأكد رئيس القطاع، أن عمليات الرش والتعقيم تتم بصفة دورية .







