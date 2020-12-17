الزمالك راحة من التدريبات غدًا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:13 م
الزمالك
الزمالك
رامي بيشاي
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منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة وذلك بعد مواجهة بيراميدز مساء اليوم بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل استعدادا للقاء غزاله التشادي الأربعاء القادم في ذهاب دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في استاد الدفاع الجوي.

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