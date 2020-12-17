معسكر مغلق لغزل شبين استعداداً للقاء منوف بالقسم الثالث

Advertisements

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي غزل شبين معسكر مغلق الجمعة، استعداداً لخوض اللقاء الهام والمرتقب أمام فريق منوف، الذي سيقام في الثانية من عصر السبت، بملعب الغزل، بالجولة الثالثة، للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.



ويخوض لاعبو الغزل مران في الثانية من عصر الجمعة، قبل الدخول في المعسكر المغلق، بمشاركة ما يقرب من 22 لاعب تميهداً لخوض اللقاء .



وسبق للغزل التعادل مع أبو كبير، وعرب الرمل، بالجولتين الأولى والثانية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز الأول بالموسم الحالي.



