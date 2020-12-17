محافظ البحر الأحمر يوجه الشكر لإحدى مستشفيات الغردقة لهذا السبب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الشكر لإدارة مستشفى النيل بالغردقة، والأستاذ الدكتور رضا النجار مدير المستشفى، على تقديم الرعاية الكاملة للطالب الذي أصيب في حادث سير بالغردقة.

وأضاف اللواء عمرو حنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرجل الذي قام بصدم الطالب "محمود محمد حسن" على قدر من المسؤولية والتعقل حيث يقوم بزيارة المصاب رغم وجود الإجراءات القانونية بسبب الحادث.

وكان الطالب محمود محمد حسن قد تعرض لحادث سير بمدينة الغردقة، ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة.

وأكد "حنفي" أن المحافظة ستتحمل تكاليف علاج الطفل خلال فترة تواجده بالمستشفى، مشيرا أن محمود يعتبر أحد أبناءه، كما أصدر المحافظ تعليماته لإدارة المستشفى بعدم مطالبة أهل الطفل بأي مبالغ مالية.


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