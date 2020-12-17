عمرو حنفي: مشروع الصرف الصحي بالغردقة تكلف ما يقرب من 2 مليار جنيه (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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تقدم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بجزيل الشكر لوزير الإسكان عاصم الجزار، وذلك على مجهوداته الكبيرة في مشروع الصرف الصحي الخاص في مدينة الغردقة.

وأضاف اللواء عمرو حنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قدم الكثير من الدعم المادي لإتمام مشروعات الصرف الصحي ومحطة المعالجة الثلاثية الجديدة، مؤكدا أن المشروع تكلف ما يقرب من 2 مليار جنيه.

وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قد شهد بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة، وذلك تأكيدا لتعهده بتشغيل المنظومة قبل نهاية العام بالجاري.


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