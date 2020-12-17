محافظ أسيوط: تقديم الرعاية اللازمة للمرأة المعيلة على رأس أولوياتنا (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مشروع تمكين يستهدف المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في المبادرة لتخفيف آلام البسطاء والفقراء.

وأكد محافظ أسيوط خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القيادة السياسية تولي الأسر الأولى بالرعاية اهتماما كبيرا وتوجه بتقديم أوجه الرعاية لهم والمساهمة في تقديم حياة كريمة للمواطنين لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وإزالة أي معوقات قد تواجه المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية خاصة التى تقدم خدمات حقيقية على أرض الواقع بكافة ربوع المحافظة.

ووزع عصام سعد محافظ أسيوط، عددا من المشروعات للشباب والفتيات ضمن المرحلة الأولى لمشروع "تمكين 2"، بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ أسيوط أهمية تعزيز وتنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال وتدريبهم ودعمهم لتأسيس مشروعات صغيرة تستجيب لسوق العمل، مطالبًا الشباب والفتيات بالاستمرار بالجهد والعزيمة والإرادة لتطوير مشروعاتهم والوصول إلى النجاح، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب والفتيات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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