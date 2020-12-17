محافظ أسيوط: مبادرة "تمكين 2" تستهدف الشباب أعمار 18إلى 30 عاماً(فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها أكثر من محور لتمكين الشباب من الجنسين، لافتا أن مشروع "تمكين 2"، يستهدف تمكين الشباب ما بين أعمار 18 سنة حتى 30 سنة للحصول على مشروع لتحقيق أحلامهم.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هؤلاء الشباب يتم تدربيهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لريادة الأعمال ودعمهم لتأسيس مشروعات صغيرة تستجيب لسوق العمل.

ووجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشكر للجمعيات الأهلية، والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تساهم في هذه المبادرة من أجل الشباب وتوفير فرص عمل للحد من انتشار معدلات البطالة في المجتمع والمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد.

وطالب اللواء عصام سعد الشباب والفتيات بالاستمرار بالجهد والعزيمة والإرادة لتطوير مشروعاتهم والوصول إلى النجاح.

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