تفاصيل زيارة رئيس وكالة الفضاء لوزير الشباب والرياضة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة.

وأكد صبحي أن الدور الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية هام وعظيم، خاصة في ظل الدعم المتواصل الذي تتلقاه من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وكالة الفضاء. 

وأضاف أن الوزارة لديها أندية العلوم في مراكز الشباب علي مستوي المحافظات لإستيعاب طاقات العديد من النشء والشباب وأفكارهم المختلفة وإستغلالها الإستغلال الأمثل، مع تدريب هؤلاء الشباب ومساعدتهم في المشاريع الخاصة بهم.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وكالة الفضاء المصرية لوضع أطر يتم عليها التخطيط المبكر لوضع أسس إختيار رواد الفضاء، وأن يكونوا مؤهلين علميًا وبدنيا للمستقبل ليكونوا نواة تبني عليها مصر، بالتوازي مع خطة التنمية المستدامة التي وضعتها مصر لعام 2030.

وتحدث د القوصي علي أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية لنشر ثقافة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية بين الشباب وذلك من خلال إقامة ورشة عمل لتعريف الشباب بإمكانيات مصر الفضائية وتعريفهم بمكونات الأقمار الصناعية لتشجيع الشباب علي المضي قدمآ في تعليم التكنولوجيات الحديثة ومن ضمنها تكنولوجيا الأقمار الصناعية. 

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء درع الوكاله للوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

الجدير بالذكر أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية، والذي يهدف إلي إعداد برامج تأهيل وتدريب متكاملة للشباب والنشء.

أخبار تهمك

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ 39 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

الفيفا يعلن التشكيلة المثالية 2020

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ أقل من ساعة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ 17 دقيقة

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

09:40 م

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان