تفاصيل زيارة رئيس وكالة الفضاء لوزير الشباب والرياضة



وأكد صبحي أن الدور الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية هام وعظيم، خاصة في ظل الدعم المتواصل الذي تتلقاه من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وكالة الفضاء.



وأضاف أن الوزارة لديها أندية العلوم في مراكز الشباب علي مستوي المحافظات لإستيعاب طاقات العديد من النشء والشباب وأفكارهم المختلفة وإستغلالها الإستغلال الأمثل، مع تدريب هؤلاء الشباب ومساعدتهم في المشاريع الخاصة بهم.





وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وكالة الفضاء المصرية لوضع أطر يتم عليها التخطيط المبكر لوضع أسس إختيار رواد الفضاء، وأن يكونوا مؤهلين علميًا وبدنيا للمستقبل ليكونوا نواة تبني عليها مصر، بالتوازي مع خطة التنمية المستدامة التي وضعتها مصر لعام 2030.



وتحدث د القوصي علي أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية لنشر ثقافة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية بين الشباب وذلك من خلال إقامة ورشة عمل لتعريف الشباب بإمكانيات مصر الفضائية وتعريفهم بمكونات الأقمار الصناعية لتشجيع الشباب علي المضي قدمآ في تعليم التكنولوجيات الحديثة ومن ضمنها تكنولوجيا الأقمار الصناعية.



وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء درع الوكاله للوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



الجدير بالذكر أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية، والذي يهدف إلي إعداد برامج تأهيل وتدريب متكاملة للشباب والنشء.

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة.