محافظ كفرالشيخ: موظف الوحدة المحلية المُعتدى عليه مثال للاحترام والدقة في العمل (فيديو)

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بموظف الوحدة المحلية في قرية شباس الشهداء، والمعتدى عليه من أحد المواطنين أثناء تأدية عمله، قائلا إنه "موظف محترم ويقدم عمله بدقة ومنتهى الذمة".



وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المواطن الذي تعدى على موظف الوحدة المحلية له سابقة أخرى في التعدي على موظف آخر، والنيابة العامة أمرت بحبسه.



وكان نزيه عبدالسميع فضل، الموظف بالشئون المالية بالوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، قد تعرض للإصابة من أحد المواطنين أثناء تأدية عمله وقد تم القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

