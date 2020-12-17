محافظ كفر الشيخ: المواطن المعتدي على موظف الوحدة المحلية له سابقة أخرى (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة بكل أجهزتها منظومة واحدة، وتتفاعل جميعها في كل المواقف، وذلك خلال تعليقه على متابعته لحالة موظف بالشئون المالية في الوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، بعد تعرضه للإصابة أثناء عمله.

وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المواطن الذي تعدى على موظف الوحدة المحلية له سابقة أخرى في التعدي على موظف آخر في العام الماضي.

وكان نزيه عبدالسميع فضل، الموظف بالشئون المالية بالوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، قد تعرض للإصابة من أحد المواطنين أثناء تأدية عمله وقد تم القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن سلامة الموظف وأمنه خط أحمر، ومن يتعدى على أي موظف أثناء تأدية عمله لن يكون هناك تهاون معه وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية معه.

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