مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير





يبحث مسؤولو النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بمهاجم قوي في الميركاتو الشتوي المقبل، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





جاكسون موليكا يعود لاهتمامات الأهلي





دخل المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، المحترف في الدوري البلجيكي، دائرة اهتمامات إدارة النادي الأهلي، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.





من جانبه أوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن جاكسون موليكا لاعب تي بي مازيمبي الكونغولي، السابق، هو المرشح الأول للانضمام للأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل مطلع يناير.





وتابع المصدر أن موليكا رحب بفكرة الإنتقال إلى النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي المقبل، لاسيما وأن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رحب بالاعب.





وأتم المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لديها عددا كبيرا من المرشحين للانضمام إلى الأحمر في يناير، مشيرا إلى أنه سيتم حسم صفقة مهاجم الفريق الجديد خلال الفترة المقبلة.



