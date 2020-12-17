مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يبحث مسؤولو النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بمهاجم قوي في الميركاتو الشتوي المقبل، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

جاكسون موليكا يعود لاهتمامات الأهلي

دخل المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، المحترف في الدوري البلجيكي، دائرة اهتمامات إدارة النادي الأهلي، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

من جانبه أوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن جاكسون موليكا لاعب تي بي مازيمبي الكونغولي، السابق، هو المرشح الأول للانضمام للأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل مطلع يناير.

وتابع المصدر أن موليكا رحب بفكرة الإنتقال إلى النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي المقبل، لاسيما وأن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رحب بالاعب.

وأتم المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لديها عددا كبيرا من المرشحين للانضمام إلى الأحمر في يناير، مشيرا إلى أنه سيتم حسم صفقة مهاجم الفريق الجديد خلال الفترة المقبلة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موليكا صفقة الأهلي الأهلي اخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة و نصف

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ نصف ساعة

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الفيفا يعلن التشكيلة المثالية 2020

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ 41 دقيقة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

موليكا يصدم الأهلي ويختار وجهته المُقبلة

الأهلي يبحث عن بديل موليكا

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

09:40 م

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان