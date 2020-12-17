جهود أمنية لكشف غموض اختفاء فتاة بشبين القناطر

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض اختفاء فتاه تبلغ من العمر 17عامًا، مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من الرائد محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من مصطفى عبدالعزيز، يفيد بتغيب ابنته رنا البالغة من العمر 17 عامًا، بالصف الثالث الثانوي عقب خروجها من منزلها للذهاب للدرس.



وقالت شقيقتها، إن المتغيبة لم تعد إلى المنزل منذ الأمس، مشيرة إلى أن شقيقتها ذهبت إلى الدرس ومنذ ذلك الوقت لم تعد إلى المنزل، متمنية أن تعود إليهم وأن تكون بخير، مشيرة إلى أنه جرى نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يقدم لهم أي شخص مساعدة في الوصول إليها.