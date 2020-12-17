محمد موسى: محافظ أسيوط يكافح من أجل إسعاد المواطن

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أشاد الإعلامي محمد موسى بالجهد الكبير الذي يبذله اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، من أجل تخفيف الأعباء عن الكاهل المواطن ومساعدتهم وذلك من خلال توزع عددا من المشروعات للشباب والفتيات ضمن المرحلة الأولى لمشروع "تمكين 2"، التي وصلت إلي 34 مشروع بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ما يبذله محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، جهد غير عادي ويستحق الإشادة والتقدير لرجل يعمل في مختلف الاتجاهات وهدفه مصلحة مواطني محافظة أسيوط من خلال برامج مختلفة مثل حياة كريمة وغيرها من المبادارات التي يتم تدشينها من وقت لآخر.



وأكد محافظ أسيوط أهمية تعزيز وتنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال وتدريبهم ودعمهم لتأسيس مشروعات صغيرة تستجيب لسوق العمل، مطالبًا الشباب والفتيات بالاستمرار بالجهد والعزيمة والإرادة لتطوير مشروعاتهم والوصول إلى النجاح، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب والفتيات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

