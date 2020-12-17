محمد موسى: محافظ أسيوط يكافح من أجل إسعاد المواطن

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
أشاد الإعلامي محمد موسى بالجهد الكبير الذي يبذله اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، من أجل تخفيف الأعباء عن الكاهل المواطن ومساعدتهم وذلك من خلال توزع عددا من المشروعات للشباب والفتيات ضمن المرحلة الأولى لمشروع "تمكين 2"، التي وصلت إلي 34 مشروع بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ما يبذله محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، جهد غير عادي ويستحق الإشادة والتقدير لرجل يعمل في مختلف الاتجاهات وهدفه مصلحة مواطني محافظة أسيوط من خلال برامج مختلفة مثل حياة كريمة وغيرها من المبادارات التي يتم تدشينها من وقت لآخر.

وأكد محافظ أسيوط أهمية تعزيز وتنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال وتدريبهم ودعمهم لتأسيس مشروعات صغيرة تستجيب لسوق العمل، مطالبًا الشباب والفتيات بالاستمرار بالجهد والعزيمة والإرادة لتطوير مشروعاتهم والوصول إلى النجاح، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب والفتيات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أخبار تهمك

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ 37 دقيقة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ربع ساعة

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ أقل من ساعة

الفيفا يعلن التشكيلة المثالية 2020

منذ ساعة و 22 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

09:40 م

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان