أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ فبراير بالختام

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، أعلى مستوى منذ فبراير مع التفاؤل بشأن التحفيز المالي.

وعززت أسعار الخام مكاسبها مع تزايد آمال التحفيز المالي من قبل الكونجرس الأمريكي، وتعهد الاحتياطي الفيدرالي باستمرار دعم الاقتصاد.

كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي، الذي سجل أدنى مستوى في عامين ونصف، في دعم أسعار الخام.

فيما وسعت الولايات المتحدة حملتها لتطعيم لقاحات كورونا للعاملين في الخطوط الأمامية لوباء أودى بحياة أكثر من 2500 أمريكي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس عن تراجع مخزونات النفط بنحو 3.1 مليون برميل بأكثر من توقعات المحللين، كما هبط إنتاج الخام في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير  بنحو 1.1 بالمائة إلى 48.36 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 26 فبراير.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.8 بالمائة إلى 51.84 دولار للبرميل.

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