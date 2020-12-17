أخصائية تغذية: عدم تناول الخبز في وجبة الفطار يقلل الاحساس بالجوع (فيديو)

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائي التغذية العلاجية، إن الاحساس بالجوع ينتج من ارتفاع هرمون الانسولين في الجسم، لافتة إلى أن تناول سكريات أو نشويات يؤدي إلى ارتفاع الانسولين، وبالتالي يزد الاحساس بالجوع، مشيرة إلى ضرورة تناول أكل صحي بعيد عن النشويات والسكريات للحفاظ على عدم ارتفاع الانسولين، وبالتالي عدم الاحساس بالجوع.



وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عدم تناول الخبز في وجبة الفطار يقلل الاحساس بالجوع، معقبة: " لو بدأنا يومنا بالنشويات هنفضل طول اليوم جعانين".



ولفتت إلى أن هناك إمكانية لتناول الخبز المصنوع من الشوفان، لأنه لا يؤدي إلى رفع نسبة الانسولين في الجسم بصورة كبيرة، وبالتالي يقلل من الاحساس بالجوع.

