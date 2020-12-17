محاضرات ثقافية وورشة فنية بثقافة الأقصر





تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان "التربية السليمة وآثرها على الأبناء" وأوضح محمد نجيب أهمية الترابط الأسري وتأثيره على الأبناء، والأم متى يبدأ دورها نحو التربية، وكيف تنشأ جيلا صحيا سليما، وأن طاعة الأبناء لآبائهم من أساس التربية السليمة التى قد نشأوا عليها وأن التربية السليمة والصحية تنشأ جيلا نافعا.













نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أهمية العمل الثقافي" وتحدث محمد محمد الصادق عن العمل الثقافي وأهميته القصوي التى تكمن فى نشر الوعي لدي الشباب، بجانب ذلك عقد بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقي بعض القصائد منها "مهيش فارقة، مقاطع عامية، قصائد للنيل"، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد دينى "فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم" أداء على سيد محمد، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر اليوم الثالث للبرنامج الخاص بتنمية المواهب وورشة المجسمات الفنية تنفيذ ميرا هاني أخصائي فنون تشكيلية وسماح مصطفي مسؤل مواهب الفرع.













أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "علاقة الأخلاق بالعبادات" وتحدث محمود لطفى عن القرآن الكريم الذى ربط بين العبادات والأخلاق، وأن حسن الأخلاق ثمرة العبادات وأن الأخلاق والعبادات لا غنى لأحدهما عن الآخر، بجانب ذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان "التأهيل الحرفي لذوي الإعاقة" وأوضحت شيماء شوقي تعريف التأهيل الحرفي وأنواعه وفوائده وخدماته وكيف يمكن تسهيل عملية تشغيل الأشخاص المعاقين، وكيف يساهم التأهيل الحرفي لأشخاص ذوي الإعاقة أيضا في دفع عجلة التنمية الوطنية، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "تأثير السوشيال ميديا على وعي المجتمع" وأوضح د. أحمد جمال كيف أثرت مواقع التواصل الإجتماعي على ثقافة المجتمع، وهل هذه الآثار كان لها مردود إيجابي فقط أم لها نتائج سلبية أيضا وكيف نواجه الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بكلية الفنون الجميلة، كذلك محاضرة بعنوان "الطفل بين الإحترام والكرامة" وأوضح سيد صدقي تعريف ومفهوم الطفولة وحقوق الطفل والنصائح التي يجب إتباعها في التعامل مع الطفل، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية "تصميم نتيجة العام الجديد" بإستخدام ورق الكانسون وورق الفوم برت ومقص نفذتها نرمين سمير، وعرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية وقدموا أغانى "ادلع يا حلو، ظالم ومظلوم".













عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "قبول الآخر" وأوضح الشيخ الحسن عبدالصبور إبراهيم أن الإختلاف فى الرأى سنة كونية وقبول الآخر سمة إسلامية ثنها علينا الرسول "ص"، ومجابهة الفكر بالفكر وليس بالتعصب، وأن الإسلام حث على سماع الآخر حتى لو كان على غير دينك، فيما عقد بمكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية محاضرة بعنوان "مزايا الري بالتنقيط" وأوضح هشام شيبة مزايا الري بالتنقيط وطرق الري ومكونات نظام الري بالتنقيط، بينما عقدت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "آداب الطريق" وتحدث الشيخ صلاح محمدعن آداب الطريق في الإسلام.











