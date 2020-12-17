عقب التصويت.. إعلان عن دمج نقابتي شرق وغرب للمحامين بالإسكندرية



وأعلنت اللجنة المشرفة عن أن عدد الموافقين على دمج نقابتي المحامين شرق وغرب الإسكندرية، جاء 7 آلاف و358 صوتا، وعدد الغير موافقة بلغت 155 صوتًا. وكان قد أعلنت اللجنة المشرفة على عملية التصويت على دمج نقابتي المحامين شرق وغرب الإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة عصرًا اليوم الخميس، بعد ما شهدت الساعات الأخيرة إقبال كثيف من قبل المحامين، وسط هدوء وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، والتزام الجميع بإرتداء الكمامات.



وكان قد شهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب المدينة، حالة من الهدوء خلال عملية التصويت على الدمج والتي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين.



وبدأت عملية التصويت في الساعه التاسعه صباحا وتستمر للخامسة عصر اليوم، وسط إشراف من النقابة العامة على عملية التصويت، وإجراء عمليه الاقتراع في صناديق شفافة بكارنية النقابة والبطاقة الشخصية، وسط إقبال من المحامين واتخاذ الإجراءات الاحترازية.



وتوافد المحامون أعضاء الجمعية العمومية على مقرات الاقتراع وعددها ١٧ مقر موزعه بمحاكم المدينة ومقرات النقابة الفرعية بالإسكندرية، ويبلغ من لهم حق التصويت ٢٣ الف محام بشرق وغرب المدينة، وتنعقد الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشى نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.



وتعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية، البحيرة، والغربية اليوم 17122020، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة يوم 19122020، وتعقد الجمعيات لعمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم 20122020، ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.



وأصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.



أعلنت اليوم الخميس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للتصويت على دمج نقابتي المحامين شرق وغرب الإسكندرية برئاسة مجدي سخى، وكيل النقابة العامة وصلاح سليمان، مقرر اللجنة، عن إنشاء نقابة واحدة لشرق وغرب المدينة.وجاء ‏إجمالي عدد الاصوات الذيت شاركوا في الجمعية العمومية في شرق وغرب الإسكندرية بلغ عددهم 7 آلاف و593 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة بلغت 7آلاف و493 صوتا، بينما عدد الاصوات الباطلة 100 صوت.